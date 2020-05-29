İslahiye'de Cuma namazı pazar yerinde kılındı - Son Dakika

Cuma namazının kılınacağı alana girmek isteyen vatandaşların ateşi ölçülürken, seccadelerin altında düz gazete kağıtları serildi. İlçede avlusu olan camilerde namaz kılınırken, avlusu olmayan camiler kapalı tutuldu. - GAZİANTEP

İslahiye Hacı Ali Öztürk mahallesinde bulunan uzay çatlı sebze pazarında aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı . Cuma namazına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar namaza alınmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap

Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak