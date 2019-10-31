İslahiye'de Cumhuriyet konseri

İslahiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser verdi.



İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müzik öğretmenlerinden oluşan müzik topluluğu grubu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.



Belediye Kültür Merkezindeki konsere, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Topluluk, birbirinden güzel seslendirdikleri eserlerle salonu coştururken, program sonunda hep birlikte 10. Yıl Marşı okundu.



Kaymakam Kotan, Belediye Başkanı Vural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, topluluk grubu öğretmenleri tebrik etti.