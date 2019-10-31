Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Cumhuriyet konseri
Son Dakika Güncel İslahiye'de Cumhuriyet konseri

İslahiye'de Cumhuriyet konseri

29 dakika önce

İslahiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser verdi.

İslahiye'de Cumhuriyet konseri, System.String[]

İslahiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser verdi.


İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müzik öğretmenlerinden oluşan müzik topluluğu grubu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.


Belediye Kültür Merkezindeki konsere, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Topluluk, birbirinden güzel seslendirdikleri eserlerle salonu coştururken, program sonunda hep birlikte 10. Yıl Marşı okundu.


Kaymakam Kotan, Belediye Başkanı Vural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, topluluk grubu öğretmenleri tebrik etti.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak
Hulusi Akar ile Metin Şentürk'ün diyaloğu resepsiyona damga vurdu: Hiç bizi görmüyorsun Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Cumhuriyet konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]