İslahiye'de Delta varyantı paniği - Son Dakika

İslahiye'de Delta varyantı paniği

Kurban Bayramının ardından vaka sayıları hızla artıyor

GAZİANTEP - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları tüm hızı ile devam ederken Delta Varyantının önüne geçilemiyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları tüm hızı ile devam ederken özellikle Delta Varyantı olmak üzere covid 19'lu hasta sayısı ise hızla artıyor. İlçede ilk korona vakasının görüldüğü 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren titiz ve hızlı bir şekilde çalışmalar yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu yılki Kurban Bayramı öncesinde ise vakaları sıfırlamayı başardı. İlçede 9 günlük Kurban tatilini fırsat bilerek ilçeye gelenler, bir dönem sıfırlanan vaka sayıları ve aşılarını yaptırmaları gibi nedenlerden rahat tavırlar sergileyen, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uymayan vatandaşlar, bayramda yeniden covid 19 salgının yaşanmasına neden oldu.

İlk delta varyantı bayram tatilinde göründü

17 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı tatilinde akraba ziyaretlerinin artması ile birlikte İslahiye ilçesinde ilk delta varyantı görüldü. Artan ziyaretler ve pandemi kurallarına riayet edilmemesi gibi sebepler ilçedeki delta varyantının yayılma hızını daha da arttırdı. Yapılan tüm ikaz ve yürütülen çalışmalara rağmen yayılım hızı yüksek olan delta varyantı vakasının sayısı her geçen gün daha da artıyor

95 vakanın 71'i delta varyantı

Kurban bayramından bu yana görülen 95 vakanın 71 tanesi Delta Varyantı olarak tespit edildiği öğrenildi. Yapılan tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymayan vatandaşların duyarsızlığı sonucu vaka sayıları artmaya devam ediyor. Böylelikle vaka sayılarının artması kaçınılmaz oluyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları saat gözetmeksizin vakaların bildirilmesi ile ilgili adrese giderek izolasyon ve temaslıları tespit çalışmalarını tamamlıyorlar.

Delta varyant vakalar 20 gün izole ediliyor

Covid-19 vakalarından çok yeni tip Delta varyantına yakalanan vatandaşların iyileşme ve bulaş riskinin fazla olmasından dolayı yapılan izole süreleri Sağlık Bakanlığı tarafından 20 gün olarak belirlense de vatandaş istediği takdirde 14. gün test yaptırarak negatif çıkması durumunda izolasyon süreleri sonlandırılıyor.

60 hanede 230 kişi karantinaya alındı

İlçede onca uyarıya uymayan vatandaşların tedbirsizlik sonucu sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan merkezde, 12 mahalle, 26 hane, 103 vatandaş, kırsalda, 15 mahalle, 40 hane 135 vatandaş olmak üzere taplamda, 27 mahallede, 66 hane, 238 vatandaş pozitif veya temaslı olmalarından dolayı karantina altına alınarak izolesi devam ediyor.

İlçe merkezinde ve kırsalda bulunan toplamda yaklaşık 250 vatandaşın başta temel gıdalar olmak üzere bir çok ihtiyacını İslahiye Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek ekipleri sağlıyor.

Yakalanan bir daha yakalanıyor

Vakalarda "Vatandaşların ben yakalandım, atlattım. Bende bağışıklık oluştu" gibi düşüncelerinin yanlış olduğu da belirlendi. Covid 19 tedavisi görün şahısların hastalığı nereden kaptığı yönündeki araştırmalarda ise hastalığı nereden geldiğini bilmediği ve bir şekilde yeniden hastalığa yakalandığı yönünde bulgular da bir şekilde bir şekilde tekrar yakalandığı ortaya çıktı. Son dönemdeki delta varyantına yakalanan hastalar arasında daha önce de koronavirüs tedavisi gördüğü tespit edildi.

İşçilerin 2. doz aşılamaları başladı

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları rutin işlerin yanı sıra bir yandan izolasyon çalışmaları devam ederken diğer yandan hastanede oluşacak yoğunluğu azaltmak, iş kaybının önüne geçmek ve randevu sıkışıklığının önüne geçmek amacı ile işçilerin aşılama çalışmalarına iş yerinde yapılmaya devam ediliyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan yerinde aşı uygulaması aşı tedarikinin sağlanması ile 2. dozlar uygulanmaya başlandı.

Yaşlı ve engelli vatandaşlar evinde aşılanıyor

Tedavileri ve bakımları önem taşıyan yaşlı ve engelli vatandaşların koronavirüse karşı korunmasını amaçlayan aşılanma çalışmaları kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri talep olunması durumunda ev ev gezerek vatandaşların aşılanmasını sağlıyor.

Koronavirüsten 165 kişi yaşamını yitirdi

İslahiye ilçesinde görülen ilk vakanın ardından yaklaşık 1 buçuk yıl geçti. Bu süre zarfında virüs kaparak hastanede tedaviye cevap vermeyen geçen yıl 135, bu yıl 35 olmak üzere toplamda 165 vatandaş hayatını kaybetti.

Bayramdan bugüne kadar 620 doz aşı yapıldı

Vakaların tespiti, tedavi karantina sürüçleri gibi aşamaların titizlikle yürütüldüğü kentte aşı çalışmaları da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar yaklaşık 26 günlük aşılama programları kapsamında toplam 620 doz aşılama yapıldı. Hızla yayılan delta varyantı nedeniyle kent yetkilileri ise aşısız kimsenin kalmaması, ilk ve ikinci doz aşılarını tamamlayanların da ikinci veüçüncü doz aşılarını yapmaları konusunda sık sık çağrıda bulunuyor.