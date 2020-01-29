İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu - Son Dakika
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İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu

6 saat önce

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu, System.String[]

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İslahiye Müftülüğü tarafından Merkez Devrişiye Camisinde düzenlenen programda, müftülük hafızlarından Kasım Kahraman, Abdulkadir Kestane, Bilal Yılmaz ve Abdurrahman Zorlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda ayrıca Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu depremde hayatını kaybedenler için duada bulundu.

Gaziantep, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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