İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu - Son Dakika

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İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu
6 saat önce
Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İslahiye Müftülüğü tarafından Merkez Devrişiye Camisinde düzenlenen programda, müftülük hafızlarından Kasım Kahraman, Abdulkadir Kestane, Bilal Yılmaz ve Abdurrahman Zorlu, Kur'an-ı Kerim okudu.
Programda ayrıca Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu depremde hayatını kaybedenler için duada bulundu.
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