İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı - Son Dakika
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İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı

04.03.2022 11:43
İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince pide ve somun ekmek üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince pide ve somun ekmek üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı - Son Dakika


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