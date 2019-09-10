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İslahiye'de elma hasadı başladı

29 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bin 600 metre rakımlı Huzurlu Yaylası'nda yetiştirilen Golden Rainders cinsi elma hasadı başladı.

İslahiye'de elma hasadı başladı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bin 600 metre rakımlı Huzurlu Yaylası'nda yetiştirilen Golden Rainders cinsi elma hasadı başladı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Huzurlu Yaylası'nda 650 dekarda ilçe genelinde de bin 105 dekarda yetiştirilen kendisine has tadı, rengi ve aroması ile yetiştirilen elma hasadı başladı. Bu yıl 2 bin 210 ton rekoltenin beklendiği elmanın kilosu ise 1,5 liradan alıcı buluyor.
Huzurlu yaylasında 19 yıldır elma yetiştiriciliği yapan Servet Günay, Huzurlu Yaylamızda 3 ile 4 bin arasında elma ağacımız var. Buz gibi suyu ve hava iklimi nedeniyle güzel ve kaliteli elma üretiyoruz.  Üretici olarak bizlerin en büyük sıkıntısı pazar bulamamaktır. Elmamızın kalitesinin sırrı ise su ve havadır. Elmalarımızı sadece kurtlanmasın diye bir tek ilaç atarız, başkada ilaç kullanmadığımız için tamamen doğaldır ödedi.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, ö650 dekarı Huzurlu yaylamızda olmak üzere ilçemizde yaklaşık bin 105 dekar alanda 'Golden Rainders' cinsi elma yetiştiriliyor. Doğal yetiştirilen elmada 2 bin 210 ton rekolte beklenmektedir. Dekar başına 2 ton verim alan üretici rekolteye sevinirken, pazar sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşıyor ödedi.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
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