İslahiye'de Ev Yangını

İslahiye Yeşilyurt mahallesinde bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken eşyalar kullanılmaz hale geldi.

İslahiye Yeşilyurt mahallesinde bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken eşyalar kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt mahallesi Günebakan sokak no 24 M .Ö ait ikamette yangın çıktı. vatandaşların İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ölen yada yaralanan olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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