İslahiye'de ev yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de ev yangını - Son Dakika

İslahiye'de ev yangını

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İslahiye'de ev yangını, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Muhittin Arslan, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde kırılan koltuğu tamir etmek için kullandığı kaynak makinesi alev aldı.

Arslan'ın eşi Ayşe Arslan'ın ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaynakçı olduğunu belirterek, "Kırılan çekyatı tamir ederken içten alev aldı. Su dökerek söndürmeye çalıştım. Eşyalar kötü durumda." dedi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1 Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]