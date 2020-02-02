İslahiye'de ev yangını - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Muhittin Arslan, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde kırılan koltuğu tamir etmek için kullandığı kaynak makinesi alev aldı.
Arslan'ın eşi Ayşe Arslan'ın ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaynakçı olduğunu belirterek, "Kırılan çekyatı tamir ederken içten alev aldı. Su dökerek söndürmeye çalıştım. Eşyalar kötü durumda." dedi.