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İSLAHİYE'DE EV YANGINI - Son Dakika

İSLAHİYE'DE EV YANGINI

01.02.2022 13:01

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Alaca Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında çıktı. İnşaat işçisi Bilal Köse'nin evinin yatak odasında çıkan yangın, kısa sürede diğer odalara da sıçradı. Yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İSLAHİYE'DE EV YANGINI
İSLAHİYE'DE EV YANGINI

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Bilal Köse, İtfaiye, İnşaat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSLAHİYE'DE EV YANGINI - Son Dakika


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