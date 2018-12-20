İslahiye'de Genç Çiftçilere Büyükbaş Hayvan Desteği
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 11 çiftçiye 55 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde Genç
Çiftçi Projesi kapsamında 11 çiftçiye 55 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin
, dağıtım programında yaptığı konuşmada, bakanlığın 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi ile hak sahibi 11 çiftçiye 5'er tane olmak üzere toplam 55 büyükbaş hayvan dağıtacaklarını belirterek, "Çiftçilerimiz üç yıl bu hayvanları satamadığı gibi bir başkasına devredemezler." dedi.
Şahin, projenin takibinin İlçe Müdürlüğünce yapılacağını belirterek, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:57 Kaynak: AA
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