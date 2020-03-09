İslahiye'de gıda denetimi - Son Dakika
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İslahiye'de gıda denetimi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte kasap ve şarküterilerde denetim yaptı.

İslahiye'de gıda denetimi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte kasap ve şarküterilerde denetim yaptı.


Ekipler, alışveriş merkezlerindeki şarküteri bölümleri ile kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletme kayıt belgesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hijyen ve kaçak kesim yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Kurallara uymayan veya eksik evrakı bulunan iş yerleri uyarıldı.

Görevliler, halkın sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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