İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı - Son Dakika

İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı

6 saat önce

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan tekel bayileriyle iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı, System.String[]

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan tekel bayileriyle iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekipleri denetimler kapsamında tütün ve alkol satışı yapan 115 tekel bayii ile gıda satışı yapan işletmelerle marketler, et, tavuk satan iş yerlerinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.


Yetkililerce yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, tarladan sofraya kadar devam eden gıda sürecinde tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimler devam edeceği belirtildi.


Belediye zabıta görevlileriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin de destek verdiği gıda mühendislerince gerçekleştirilen denetimlerinin amacının tüketici sağlığının korunması, gıda hijyeninin sağlanması, Türk Gıda kodeksine uygun gıda üretiminin sağlanıp sağlanmadığına bakıldığı vurgulandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da bir kadının sipariş verdiği hamburgerin içinden metal çubuk çıktı
Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:26:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]