İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı - Son Dakika

İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan tekel bayileriyle iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan tekel bayileriyle iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekipleri denetimler kapsamında tütün ve alkol satışı yapan 115 tekel bayii ile gıda satışı yapan işletmelerle marketler, et, tavuk satan iş yerlerinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, tarladan sofraya kadar devam eden gıda sürecinde tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimler devam edeceği belirtildi.

Belediye zabıta görevlileriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin de destek verdiği gıda mühendislerince gerçekleştirilen denetimlerinin amacının tüketici sağlığının korunması, gıda hijyeninin sağlanması, Türk Gıda kodeksine uygun gıda üretiminin sağlanıp sağlanmadığına bakıldığı vurgulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Avustralya'da bir kadının sipariş verdiği hamburgerin içinden metal çubuk çıktı

Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti

Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek