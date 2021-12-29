Nurdağı'nda güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında Kaymakamlıkta yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz katıldı.
Toplantıda, kentin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirildi.???????
Alınacak önlemlerle kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: AA
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