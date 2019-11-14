İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hasadına başlanılan zeytinin 4 ile 7 lira arasında alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

İslahiye'de 2 bin dekar alanda sofralık, 15 bin dekar alanda yağlık olmak üzere 17 bin dekar alanda ekili 459 bin ağaçtaki zeytinin hasadına başlandı. Bu yıl 4 bin 590 ton rekolte beklenen zeytin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ durumuna göre 4 ile 7 lira arasında alıcı buluyor. Fevzipaşa Mahallesi kırsalında 26 yıldır zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, "Zeytin hasadına başladık ve fiyatlardan memnunuz. Bu sene yok senesi, yani zeytin rekoltesi az. Geçtiğimiz yıl 15 ile 20 kilo ürün aldığımız ağaçta bu yıl 8 ile 10 kilo ürün alıyoruz. Buna karşın fiyatların güzel olması sevindirici" dedi.