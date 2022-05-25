İslahiye'de HEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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İslahiye'de HEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

25.05.2022 15:55
İslahiye'de HEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından kursiyerlerin hazırladığı eserler için sergi açıldı.

İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından kursiyerlerin hazırladığı eserler için sergi açıldı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılan sergi için düzenlenen törene, Belediye Başkan Vekili Fethiye Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, HEM Müdürü Abdurrahman Çetin, kursiyerler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan İslahiye HEM Müdürü Yıldırım, 72 alan ve 3 bin 750 çeşitle kurs açtıklarını belirtti.

Yıldırım, 2022 yılı itibariyle ilk 5 ayda ilçe nüfusunun yüzde 10'u oranını aşarak bu kurslara 7 bin 900 kursiyerin katıldığını kaydetti.

HEM halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından programda Açıköğretim Orta ve Lise programlarından ve okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarının protokol tarafından verildi.

Program, mezun öğrencilerin kep atmaları ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

Binden fazla eserin teşhire sunulduğu serginin iki gün boyunca gezilebileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, İslahiye, Fethiye, Güncel, Son Dakika

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