İslahiye'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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İslahiye'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği (HAYRAT) tarafından İdlip için yardım kampanyası başlatıldı.

İslahiye'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği (HAYRAT) tarafından İdlip için yardım kampanyası başlatıldı.


Demokrasi Meydanı'nda çadır kuran HAYRAT İnsani Yardım Derneği " İdlib'e umut ol" çağrısı yaparak savaş mağduru insanlar için yardım kampanyası başlattı.

Dernek Temsilcisi Çetin Çelik, yaptığı açıklamada, "İdlib'de ölen Müslüman kardeşimizdir, insanlıktır. Masum sivillerin her gün onlarcası ölürken binlercesi Türkiye sınırlarında geçici çadırlarda misafir ediliyor. Bu iç acıtan durum karşısında HAYRAT Derneği olarak 20 Ocak tarihine kadar yardım kampanyası başlattık. Acil yardım çadırı kurduk. Burada toplanan yardımlar Hatay sınırındaki İdlibli vatandaşlara götürülecek." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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