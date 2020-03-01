İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi - Son Dakika

İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için yürüyüş gerçekleştirdi.

İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için yürüyüş gerçekleştirdi.


İslahiye'de toplanan vatandaş bir araya gelerek Türk askerine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda sosyal medyada gruplaşarak toplanan yüzlerce kişi İstiklal Marşı okuyarak slogan attı. Mehmetçiğe destek olmak amacıyla toplanan yaklaşık 300 kişilik grup İstiklal Marşı okudu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Daha sonra grup yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturup Türk bayraklarıyla ilçede tur attı. Kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 06:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]