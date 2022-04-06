İslahiye'de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı - Son Dakika
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İslahiye'de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı

06.04.2022 15:30
İslahiye'de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazan ayı süresince Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, kurulan çadırda ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazan ayı süresince Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, kurulan çadırda ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Demokrasi Meydanı'nda çadır kuran Hayrat İnsani Yardım Derneği İslahiye temsilciliği tarafından ramazan ayı boyunca her gün yoksul ailelere iftar için 3 çeşit sıcak yemek, ekmek, hurma ve tatlı dağıtıyor.

Gazetecilere konuşan Derneğin İslahiye temsilcisi Hüseyin Çetin Çelik, ramazan ayının paylaşmak olduğu bilinciyle gönüllü olarak hizmet ettiklerini belirterek, bu tür faaliyetlerin ilçede yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

İmkanları doğrultusunda günlük 500 kişilik yemek çıkardıklarını ilerleyen günlerde bu sayının artacağını vurgulayan Çelik, "Günde 3 çeşit yemekle birlikte yanında hurma ve tatlı ikram ediyoruz. Her aileye 5 kişilik yemek veriyoruz. Mahalle muhtarlarımız bizlere fakir ailelerin belirlenmesinde yardımcı oluyorlar." dedi.

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500
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Gaziantep, Demokrasi, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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