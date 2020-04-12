İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı - Son Dakika

İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,sokağa çıkma yasağının ikinci gününde evlerinde çıkmayanlara Vefa Sosyal Grubu tarafından 100 bin ekmek dağıtıldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vefa Sosyal Grubu tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde evlerinde çıkmayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının yanında ekmek dağıtımı da yaptı.

İslahiye'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağında 15 araç, 56 kişilik ekiple ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 100 bin ekmek dağıtımı yaptıklarını belirten görevliler, "Sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşlarımızın özellikle ekmek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda zaruri ihtiyaçları olan ilaç, su, süt gibi ihtiyaçları da yine karşılanıyor. İki gün içerisinde yaklaşık 100 bin ekmek dağıtımı yaptık" dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.