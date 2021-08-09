İslahiye'de ipek böceği yetiştiriciliği için kurs düzenlendi - Son Dakika

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, ipek böceği yetiştiriciliği için kurs düzenlendi.

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta ziraat yüksek mühendisleri Ezgi Odabaş ve Yusuf Zengin eğitim verdi.

25 kadın çiftçinin katıldığı kursla ipek böceği yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için gereken şartlar, pazarlanması gibi konular anlatıldı.

Eğitimi tamamlayan kadın kursiyerlere program sonunda sertifikaları verildi.