İslahiye'de "İslam'da Aile Ahlakı" Semineri Verildi
13 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "İslam'da aile ahlakı" semineri verildi.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde "İslam'da aile ahlakı" semineri verildi.
İslahiye Müftülüğü Kozdere Kur'an Kursu tarafından Kozdere Mahalle Camisi'nde düzenlenen programa, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, konuşmacı olarak katıldı.
Yıldırım, ailenin toplumları ayakta tutan yapı taşı olduğunu belirtti.
Huzurlu ve mutlu ailelerin sayılarının artmasının önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, programı hazırlayan Kozdere Kur'an Kursu öğreticisi Güllü
Erol ile cami imam hatipleri Ahmet Gül
ve Kenan Çito'ya teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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