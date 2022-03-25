İslahiye'de işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı - Son Dakika
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İslahiye'de işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı

25.03.2022 12:35
İslahiye'de işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı

İslahiye Ticaret Odası üyelerine yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İslahiye Ticaret Odası üyelerine yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İslahiye Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Ticaret Odası Başkan vekili Ali Gelebek, Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan ve oda üyeleri katıldı.

KOSGEB'in ilave istihdam desteği başvurularının 31 Mart'ta sona ereceğini belirten Paksoy, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak sunduğu destekler hakkında oda üyelerine bilgi verdi.

Paksoy, 2021 yılının 12 ayında yapılan desteğin toplamı kadar 2022 yılının ilk üç aylık döneminde destek verdiklerini ifade ederek, KOSGEB'in her zaman küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanında olduğunu söyledi.

İşyeri açılış desteğinden, makine teçhizat desteğine, personel desteğinden, fuar desteğine çok farklı alanlarda desteklerin bulunduğunu vurgulayan Paksoy, il merkezinde faydalanan işletmeler gibi ilçe merkezinde bulunan işletmelerin de bu desteklerden faydalanmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Toplantı, üyelerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

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Gaziantep, İstihdam, Ticaret, Kosgep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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