İslahiye'de jandarmadan bayram öncesi yol denetimi - Son Dakika

İslahiye ilçesinde yaklaşan Kurban bayramı öncesi jandarma ekipleri yol denetimi yaptı.

Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İslahiye- Hatay Karayolunda uygulama yaptı.

Uygulamada yeni tip koronovairüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve beraberindekilerin ateşleri ölçen ve GBT sorgusu yapan ekipler, zaman zaman araçlarda da arama yaptı.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımını da denetlerken sürücü ve beraberindekileri kurallara uymaları hususunda da uyardı.