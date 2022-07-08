İslahiye'de jandarmadan trafik denetimi - Son Dakika
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İslahiye'de jandarmadan trafik denetimi

08.07.2022 16:26
İslahiye'de jandarmadan trafik denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu kapsamda İslahiye- Hassa kara yolu yol kontrol noktasında trafik denetimi yaptı.

Denetlemelerde araç içerisinde telefon kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye'de jandarmadan trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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