Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu kapsamda İslahiye- Hassa kara yolu yol kontrol noktasında trafik denetimi yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İslahiye'de jandarmadan trafik denetimi - Son Dakika

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