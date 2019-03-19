Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Kadınlar Günü Konferansı

İslahiye'de Kadınlar Günü Konferansı

57 dakika önce

İslahiye Müftülüğünce Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konferans verildi.

İslahiye'de Kadınlar Günü Konferansı, System.String[]
İslahiye Müftülüğünce Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konferans verildi.


Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, Kur'anı Kerim tilaveti sunulması ve şiir dinletisiyle başladı.

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, konuşmasında, "Nesilden nesile değer aktarımında kadın" konusuna değindi.

Aydın, her alanda olduğu gibi ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi, aileyi tehdit eden riskler ve sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlenmesi konularında bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Aydın, Müftülük, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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