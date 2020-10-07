İslahiye'de kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hayvan yemi yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akınyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan M.Ç. (61) yönetimindeki 31 PK 744 plakalı kamyon, virajda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, şoför ile yanında bulunan S.E.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kaynak: DHA
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