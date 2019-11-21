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İslahiye'de kan bağışı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kızılay'a 50 ünite kan bağışında bulunuldu.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kızılay'a 50 ünite kan bağışında bulunuldu.


Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezince İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.


Yetkililer gün boyunca devam eden kampanyada 50 kişinin kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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