İslahiye'de kan bağışı
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kızılay'a 50 ünite kan bağışında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kızılay'a 50 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezince İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yetkililer gün boyunca devam eden kampanyada 50 kişinin kan bağışında bulunduğunu belirtti.
Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü