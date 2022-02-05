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GAZİANTEP - İslahiye'de kar nedeniyle 146 ahır zarar gördü - Son Dakika

GAZİANTEP - İslahiye'de kar nedeniyle 146 ahır zarar gördü

05.02.2022 14:40

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle 146 ahırda zarar oluşurken, 125 hayvan telef oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle 146 ahırda zarar oluşurken, 125 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 18 Ocak'ta başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışında meydana gelen zararlar AFAD raporuna yansıdı.

Raporda, ilçede 31 Ocak sonu itibariyle kar yağışı nedeniyle 8 kamu binası, 54 iş yeri, 19 tesis, 177 ev, 11 otopark, 39 araç, 146 ahır, zarar gördü, 40 küçükbaş,75 büyükbaş ve 10 kanatlı hayvan telef olduğu bilgisi yer aldı.

GAZİANTEP - İslahiye'de kar nedeniyle 146 ahır zarar gördü
GAZİANTEP - İslahiye'de kar nedeniyle 146 ahır zarar gördü
GAZİANTEP - İslahiye'de kar nedeniyle 146 ahır zarar gördü

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Gaziantep, Ocak, Ahır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İslahiye'de kar nedeniyle 146 ahır zarar gördü - Son Dakika


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