Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Kar Yağışı

İslahiye'de Kar Yağışı

29 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sevindirdi.

İslahiye'de Kar Yağışı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sevindirdi.


İlçe merkezi ile Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kampüste öğrenciler, karın yağmasıyla fotoğraf çektirmeye ve kartopu oynaya başladı.

Öğrenciler, karın keyfini çıkarmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Islahiye, Güncel
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