İslahiye'de Kar Yağışı
29 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sevindirdi.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sevindirdi.
İlçe merkezi ile Gaziantep Üniversitesi
İslahiye Yerleşkesi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kampüste öğrenciler, karın yağmasıyla fotoğraf çektirmeye ve kartopu oynaya başladı.
Öğrenciler, karın keyfini çıkarmaya çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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