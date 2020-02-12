İslahiye'de kar yağışı başladı - Son Dakika

İslahiye'de kar yağışı başladı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:57 Kaynak: İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı başladı.
İslahiye'de -9 dereceye ulaşan dondurucu soğukların ardından ilçede kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağış edeniyle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Öte yandan başlayan kar ile birlikte kentte hava sıcaklığının da artması bekleniyor. - GAZİANTEP
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