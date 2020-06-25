İslahiye'de karantinaya alınan PTT Şubesi tekrar hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki PTT şubesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Hakkı Demirel Caddesinde bulunan ilçenin tek PTT şubesinde görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine PTT şubesi 18 Haziran'da karantinaya alındı.
Şube çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerin negatif çıkınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu şubenin açılmasına karar verildi.
Belediye ekiplerince yapılan dezenfekte işleminin ardından PTT şubesi tekrar hizmet vermeye başladı.