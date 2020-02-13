İslahiye'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İslahiye Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele aracıyla yol temizleme çalışmalarını kendisi de yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, Fevzipaşa Mahallesi'nde gazetecilere çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Vural, yaptığı açıklamada, kapalı hiçbir yol olmadığını vurgulayarak, "Ama biz tedbirlerimizi yine de aldık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte hem temizleme hem de yol tuzlama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vural, vatandaşların da karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan ilçede kar yağışına sevinenler çocuklar, kardan adam yaptı.