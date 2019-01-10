İslahiye'de Karla Mücadele Devem Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele ediyor.



İlçede önceki gün öğle saatlerinde başlayıp yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı bazı mahallelerde yolların kısmen kapanmasına neden oldu. İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle tüm yollarda çalışma başlattı. Belediye ekipleri özellikle ilçeye bağlı Amanos dağlarının eteklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Hasanlök, Kayabaşı, Yeniceli, Burunsuzlar Mahallelerinde karla mücadeleye devam ediyor.



Belediye Başkanı Kemal Vural, Kar yağışı nedeniyle çalışma başlatan ekiplerimiz buzlanmaya karşı tuzlama yaparken karla mücadeleye devam ediyordedi.

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