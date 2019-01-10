Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Karla Mücadele Devem Ediyor

İslahiye'de Karla Mücadele Devem Ediyor

7 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele ediyor.

İslahiye'de Karla Mücadele Devem Ediyor, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele ediyor.

İlçede önceki gün öğle saatlerinde başlayıp yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı bazı mahallelerde yolların kısmen kapanmasına neden oldu. İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle tüm yollarda çalışma başlattı. Belediye ekipleri özellikle ilçeye bağlı Amanos dağlarının eteklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Hasanlök, Kayabaşı, Yeniceli, Burunsuzlar Mahallelerinde karla mücadeleye devam ediyor.

Belediye Başkanı Kemal Vural, Kar yağışı nedeniyle çalışma başlatan ekiplerimiz buzlanmaya karşı tuzlama yaparken karla mücadeleye devam ediyordedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt : Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:49:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Karla Mücadele Devem Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]