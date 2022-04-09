İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA - Son Dakika
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İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA

09.04.2022 18:43

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri belediye çalışanları tarafından karanfilli kutlama ile karşılandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri belediye çalışanları tarafından karanfilli kutlama ile karşılandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İslahiye Belediyesi Mutfak Sanatlar Merkezi müdürü Mehmet Veriralmaz ve çalışanlar polis memurlarına sürpriz yapmak istedi. 155'i arayan çalışanlar kavga ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine haber merkezi bir ekip yönlendirdi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Karanfiller ve alkışlarla karşılanan ekiplere yöresel ürünlerden oluşan paketler de hediye edildi. İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Hasan Boncuk, telsizinden "Belediye personeli arkadaşlarımız bizlere bir sürpriz yapmak istemişler, konu bundan ibaret, herhangi bir olumsuzluk yok" şeklinde anons yaptı.

Mutfak Sanatlar Merkezi müdürü Mehmet Veriralmaz ise polislerin canla başla huzur ve güven için çalıştıklarını ifade ederek,"10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislerimizin günlerini sürpriz yaparak kutlamak istedik. Polisler bizlerin huzurumuzdur, hayat güvencemizdir. Polislerimize bir sürpriz yaptık. Kendilerine yöresel ürünlerimizi hediye ettik. Onlar bizim gururumuz" diye konuştu.

İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA

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Hisarcık, İslahiye, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA - Son Dakika


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