İslahiye'de Kilim Dokuma Geleneği Yaşatılıyor
1 saat önce
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından açılan kilim dokuma atölyesinde yöresel kilim dokuma geleneği hayat buluyor.
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep
'in İslahiye
Belediyesi tarafından açılan kilim dokuma atölyesinde yöresel kilim dokuma geleneği hayat buluyor. Kursiyerler hem meslek öğreniyor, hem de para kazanıyor.
İslahiye Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sürdürülmesi amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fevzi çakmak Mahallesi'ndeki Belediye Sosyal tesislerinde İŞKUR
işbirliğiyle açılan kilim dokuma atölyesinde kurulan 25 kilim tezgahında kurslara katılan kadınlar ve genç kızlar, verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen kilimleri dokuma eğitimi alarak hem meslek sahibi, hem de kazanacakları para ile aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
Kilim atölyesini ziyaret eden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural
, Sosyal belediyecilik kapsamında her türlü eğitime önem veriyoruz. Özellikle kadınların ve genç kızların mesleki becerilerini kazanmalarını ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 5 yıldır kilim kursu devam ettirirken yüzlerce kadının meslek sahibi olmasını sağlıyoruz dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:12 Kaynak: DHA
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