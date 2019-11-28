İslahiye'de kömür yardımı
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ailelere kömür dağıtılmaya başlandı.
Dağıtım kapsamında, 500'ü Suriyeli olmak üzere 4 bin 725 aileye 4 bin 725 ton kömür verilecek.
Kömür dağıtımının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı