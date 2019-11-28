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İslahiye'de kömür yardımı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.

İslahiye'de kömür yardımı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.


Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ailelere kömür dağıtılmaya başlandı.


Dağıtım kapsamında, 500'ü Suriyeli olmak üzere 4 bin 725 aileye 4 bin 725 ton kömür verilecek.


Kömür dağıtımının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaymakamlık, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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