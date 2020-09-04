İslahiye'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Sarıtaş, denetim yaptığı iş yerlerinde esnafa maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulundu.

İş yerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimde, farklı noktalarda iki emniyet görevlisi ise beyaz tulum giyerek denetime katıldı.

Ekipler, kafe, lokanta, internet kafe ve çay ocaklarında esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerinin alınmasının insan sağlığı için önemine dikkat çekti.