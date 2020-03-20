İslahiye'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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İslahiye'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı.

İslahiye'de koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüsü tedbirleri gereği camilerde cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesinin açıklanmasından sonra İslahiye'de tarihi 154 yıllık Dervişiye Camisinde ve tüm camilerde cemaatsiz ve tek başına öğle namazı kılınarak kurallara uyulduğu görüldü.


Camiye asılan duyurular Arapça ve Türkçe olarak yazıldı.


Durumdan haberi olmayan ve camiye gelen bazı vatandaşlar caminin iç kapısını kapalı bulunca şaşırırken diğer vatandaşlar tedbirler gereği yapıldığını öğrenince öğle namazını kılarak camiden ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:38 Kaynak: AA

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