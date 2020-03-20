İslahiye'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüsü tedbirleri gereği camilerde cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesinin açıklanmasından sonra İslahiye'de tarihi 154 yıllık Dervişiye Camisinde ve tüm camilerde cemaatsiz ve tek başına öğle namazı kılınarak kurallara uyulduğu görüldü.



Camiye asılan duyurular Arapça ve Türkçe olarak yazıldı.



Durumdan haberi olmayan ve camiye gelen bazı vatandaşlar caminin iç kapısını kapalı bulunca şaşırırken diğer vatandaşlar tedbirler gereği yapıldığını öğrenince öğle namazını kılarak camiden ayrıldı.