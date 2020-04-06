İslahiye'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Mahalle tabelası

Uyarı tabelası,

Güvelik korucusu mahalle girişinde görev yapması

Muhtar Süleyman Yılmaz ile röportaj

Mahalle camisinde yapılan anons

Mahalle sakini ve bakkal ile röportaj

Kapatılan mahalle kahvehanesi

Mahalleden görünüm - İslahiye

İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 49 işletme denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 işletmeye cezai işlem uygulandı, 2 ekmek fırını hıfzıssıhha kararlarına muhalefetten dolayı kapatıldı.

Kırsal Kayabaşı Mahallesi girişine ise "seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girişi yasaktır" yazılı tabela asıldı.

Muhtar Süleyman Yılmaz, hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığını, muhtarlık olarak da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin mahalleye girmemesi için önlem aldıklarını söyledi.