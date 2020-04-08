İslahiye'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalı Sebze Pazarı'nda tedbirler arttırıldı.

İlçe merkezinde çarşamba günleri kurulan Kapalı Sebze Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının ek genelgesine uygun şekilde hizmet vermeye başladı.

Polis ve zabıta ekiplerinin barikatlar kurarak tedbir aldığı pazara giren kişilere dezenfekte hizmetinin yanı sıra, ücretsiz maske dağıtıldı, sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar, yoğunluk oluşmasını engellemek üzere pazara her on dakikada bir, gruplar halinde alındı.

Tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde satış yerleri düzenlendi.

Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden poşetlenmesi ve satışının yapılması amacıyla emniyet şeridi çekildi.

Ateşleri ölçülen vatandaşlardan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler geri gönderildi.