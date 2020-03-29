Islahiye'de koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP - Son Dakika

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Islahiye'de koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP
6 saat önce
Seyir halindeki araçlar Trafik ekiplerinin araçları durdurması Trafik polisinin yolcu ve şoförlere uyarılarda bulunması Trafik ve zabıta ekipleri tarafından dolmuşların durdurulması Zabıtanın yolcu ve şoförleri bilgilendirmesi Zabıta tarafından yolculara kolonya dökülmesi GAZİANTEP -...
Seyir halindeki araçlar
Trafik ekiplerinin araçları durdurması
Trafik polisinin yolcu ve şoförlere uyarılarda bulunması
Trafik ve zabıta ekipleri tarafından dolmuşların durdurulması
Zabıtanın yolcu ve şoförleri bilgilendirmesi
Zabıta tarafından yolculara kolonya dökülmesi GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:01 Kaynak: AA
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