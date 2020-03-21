İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika

İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

Belediye ekipleri, resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla Demokrasi Meydanı ve parklardaki banklar belediye ekiplerince sökülerek traktörlere yüklenip, götürülüyor. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajlarının yapılacağı belirtildi. Zabıta ekipleri, bankların sökülmesi sırasında meydan ve parklarda bulunan vatandaşları aralarındaki mesafeyi korumaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyardı.


Demokrasi Meydanı, Koronavirüs, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:44 Kaynak: DHA

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