İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaya devam ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler yurt genelinde devam ediyor. İslahiye'de de güvenlik güçleri araçlarıyla megafonlardan anonslar yaparak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakileri sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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