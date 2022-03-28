İslahiye'de Kovid-19 aşısı için stant kuruldu - Son Dakika
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İslahiye'de Kovid-19 aşısı için stant kuruldu

28.03.2022 16:24
İslahiye'de Kovid-19 aşısı için stant kuruldu

İslahiye ilçesinde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı oranının artırılmasına yönelik Demokrasi Meydanı'nda stant kuruldu.

İslahiye ilçesinde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı oranının artırılmasına yönelik Demokrasi Meydanı'nda stant kuruldu.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Demokrasi Meydanı'nda, kovid-19 aşısının uygulanmasını hızlandırmak, vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesini sağlamak için aşı çadırı kurdu.

Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, çadıra gelen vatandaşlara randevu şartı aranmaksızın işlemlerini yapma imkanı sunuldu.

Çadır önünde yoğunluk oluşurken, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları aşı konusunda bilgilendirerek aşı olmaya davet etti.

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Demokrasi, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de Kovid-19 aşısı için stant kuruldu - Son Dakika


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