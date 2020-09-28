Son dakika! İslahiye'de Kovid-19 denetimleri - GAZİANTEP - Son Dakika

İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 46 düğün sahibine 144 bin 900 lira para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ilçe merkezinde polis sorumluluk alanındaki 46 düğünde, düğün sahiplerine "düğün taahhüdüne uymama ihlali" cezası olarak 144 bin 900 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

İlçe merkezindeki denetimlerde, son üç ayda, 23 kişiye toplu taşıma yolcu ihlali, 22 iş yerine kurallara uymama, 41 kişiye sosyal mesafe ihlali, 171 kişiye maske kullanmama ihlali cezası olarak toplamda 272 bin 116 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan jandarma sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 529 şahsa 829 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Salgın bitinceye dek denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.