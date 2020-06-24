İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

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Zabıta, bekçi ve polislerin katıldığı denetimlerde pazar yerine gelen vatandaşlar ateş ölçümü yapılarak içeri alınırken, maske takmayan veya maskeyi düzgün takmayanlar da uyarılıyor.

Ekipler, yaptığı anonslarla da maske takmayanlara ceza uygulanacağı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.

Jandarma ekipleri de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetim yaptı.

Hassa-İslahiye kara yolunda maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına ilişkin kontrol gerçekleştiren ekipler, vatandaşların ateşini de ölçüyor.

Ekipler, bölgelerindeki market, fırın, berber gibi iş yerlerinde de maske kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücü, market sahibi ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulandı.

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:16 Kaynak: AA

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