İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, ilçe girişi ve çıkışlarıyla farklı noktalarda oluşturulan uygulamada sürücülerde maske kullanımı, araç içinde sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Sürücülerle araç içindekilerin ateş ölçümünün de yapıldığı denetimlerde maske takmayan veya maskeyi düzgün takmayanlar da uyarıldı.

Ekipler, yaptığı anonslarla da maske takmayanlara ceza uygulanacağı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetimlerde ekipler, bölgelerindeki iş yerlerinde de maske kullanımıyla ilgili ve sosyal mesafe konularında bilgilendirme yaptı.

Kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücü, işletme sahibi ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulandı.