İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.
İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) tarafından pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler gerçekleştirildi.
Vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak kurallara uymaları istendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:05 - Kaynak: AA
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