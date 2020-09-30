İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Yapılan denetimlerde 126 işletme maske, mesafe, hijyen konularında bilgilendirilirken, işletmeler iş yerinde bulunacak müşteri sayıları ile masa düzenleri konularında da aydınlatıldı.

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu