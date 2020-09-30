Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, lokanta, kafe ve pide fırınlarında denetim yapıldı.
İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan 6 ekip, denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde 126 işletme maske, mesafe, hijyen konularında bilgilendirilirken, işletmeler iş yerinde bulunacak müşteri sayıları ile masa düzenleri konularında da aydınlatıldı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika